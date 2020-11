Coronavirus, il sindaco di Fabrica di Roma minaccia il lockdown. "Troppe persone senza mascherina"

08 novembre 2020 a

Il sindaco di Fabrica di Roma Mario Scarnati minaccia il lockdown nel suo Comune se continuerà a vedere in giro persone senza mascherina o con la protezione abbassata nelle vicinanze di negozi e locali pubblici. L’avvertimento del primo cittadino è apparso su Facebook: “Ho chiesto alle forze dell’ordine di multare chiunque venga visto senza mascherina. Ma se l’atteggiamento non cambierà prenderò altre decisioni”. Su quali provvedimenti pensa di prendere c’è una sorta di lockdown locale: “Se non si cambia registro la prossima settimana farò un’ordinanza di chiusura di tutti gli esercizi commerciali esclusi quelli che vendono beni di prima necessità, motivandola dal fatto che ho abbastanza forze dell’ordine per far rispettare la legge”. Se poi tutto questo non basterà, avverte ancora Scarnati, “Farò un’altra ordinanza che impedirà alla gente di muoversi all’interno della città senza giustificazione scritta valida”.

