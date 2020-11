Bagarre a Montefiascone, la Lega rischia grosso alle prossime elezioni

Francesco Storace 08 novembre 2020 a

Il senatore della Lega Umberto Fusco ha ricevuto troppe telefonate ed è passato all’offensiva. A Montefiascone comandiamo noi con i nostri proconsoli e guai a chi volesse avvicinarsi al partito di Matteo Salvini, non lo faremo entrare è il messaggio inviato urbi e orbi. Con segnali nemmeno tanto obliqui ad ex compagni di barricata in salsa verde.

Nella serata di sabato il post ammonitore su Facebook: “Nel comune di Montefiascone il coordinatore della Lega è Augusto Bracoloni”. Frecciata a chi ne dovesse mettere in discussione il ruolo.

Seconda notizia: “Ogni decisione in merito a chi rivestirà il ruolo di candidato sindaco della Lega alle prossime elezioni amministrative spetterà al partito”. Quindi, non ci sarà coalizione? Nemmeno liste civiche? Chi trama per impossessarsi della candidatura? Si lanciano news ma non si spiega tutto e così tutto rimane oscuro.

Poi, l’altolà: “Ogni ingresso nel partito a Montefiascone, così come negli altri comuni della Tuscia, sarà attenzionato ed eventualmente autorizzato esclusivamente dal sottoscritto”. Punto, punto e virgola, punto a capo.

Chi sono i pericolosi soggetti che assaltano la Lega a Montefiascone e più in generale nella Tuscia se con piglio caporalesco un senatore della Repubblica è costretto a scrivere certe cose? È vero che per le amministrative si punta ad una alleanza Lega Fi e non a quella tradizionale di centrodestra con Fratelli d’Italia?

Voci ben informate ribadiscono che la provincia di Viterbo ha un rapporto strano con la Lega di Salvini. Tutto il potere è nelle mani di un uomo solo, appunto il senatore Umberto Fusco. Delle cui qualità umane e morali nessuno può permettersi di dire alcunché: gli sono riconosciute da tutti.

Ma nei 60 comuni della provincia la Lega non è presente né rappresentata in almeno quaranta di questi. La prima grande debacle fu Civita Castellana. Il sindaco leghista mandò tutti a quel paese dopo un solo anno dalle sua elezione. Ha rivinto poi il centrodestra grazie a Fratelli d’Italia ma il partito di Salvini, in un solo anno, ha perso oltre duemila voti.

Poi il caso clamoroso di Montefiascone. Il partito in mano a Fusco era passato all’opposizione. Aveva due consiglieri comunali, Augusto Bracoloni e Angelo Merlo. Firmarono entrambi la sfiducia al sindaco di centrodestra risultando determinanti nell’azione politica messa in atto dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Sono andati a casa e, neanche il tempo di serrare i ranghi, ecco che Angelo Merlo saluta e si allea ad un neonato movimento civico.

A rappresentare la Lega è rimasto solo Augusto Bracoloni ormai ex consigliere comunale ed ex consigliere provinciale (decaduto dopo le dimissioni in Comune).

Adesso, in primavera, si voterà nel 60% dei comuni viterbesi. La Lega rischia la prima grande sconfitta della sua giovane esistenza sul territorio. A Roma sperano che non ci sia un voto regionale combinato da scelte strategiche di Zingaretti altrimenti sarebbe un disastro. Forse è meglio correre ai ripari.

