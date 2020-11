Disastro ambientale al lago di Bracciano, il presidente di Talete Andrea Bossola davanti al giudice

08 novembre 2020 a

Disastro ambientale aggravato. Questa l’accusa di cui il presidente di Talete, Andrea Bossola, dovrà rispondere martedì 10 novembre insieme ad altri sette ex dirigenti dell’Acea davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Civitavecchia, Giuseppe Coniglio.

Il 10 novembre si svolgerà infatti l’udienza preliminare relativa all’inchiesta sul drammatico abbassamento del livello del lago di Bracciano avvenuto nella caldissima estate del 2017.

Il giudice dovrà decidere se rinviare o meno a giudizio Bossola in quanto ex membro del consiglio di amministrazione di Acea, il colosso idrico romano, per i prelievi idrici nel bacino avvenuti, secondo l’accusa, in violazione di quanto previsto dalla concessione numero 1170 del 19 giugno 1990.

Insieme a Bossola, il pubblico ministero titolare dell’inchiesta ha chiesto il rinvio a giudizio per Paolo Tolmino Saccani (ex presidente di Acea Ato 2 spa) e per gli ex membri del consiglio d’amministrazione Emanuela Cartoni, Annaclaudia Bonifazi, Giuseppe Baisi, Stefania Stera, Carmelo Intrisano e Marco Rapo.

L’avvocato Ottavio Capparella, per conto di Accademia Kronos, l’associazione ambientalista che ha sede a Ronciglione, chiederà al giudice di potersi costituire parte civile nell’eventuale processo che dovesse scaturire dall’udienza di martedì.

