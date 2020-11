Coronavirus, il sindaco di Nepi: "Si aspetta troppo per le risposte dei tamponi"

08 novembre 2020 a

a

a

Esami per la ricerca del Covid-19 effettuati da quattro giorni a persone che ancora aspettano una risposta. A sollevare il caso è il primo cittadino di Nepi Franco Vita che con un post su Facebook, pubblicato nella giornata di sabato 7 novembre. "I tamponi effettuati quattro giorni fa non sono stati ancora refertati". Un problema, riferisce Vita, che è stato affrontato anche durante il vertice di venerdì in Prefettura con i sindaci dei comuni dove il problema dei contagi si fa sentire di più. La direttrice della Asl - dice il sindaco - "per evitare questi ritardi ha annunciato il passaggio a test antigenici rapidi e saranno interessati anche i medici di famiglia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.