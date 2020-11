Viterbo, a Belcolle altri 74 posti letto per pazienti Covid

Simone Lupino 08 novembre 2020 a

a

a

Entro il 16 novembre l’ospedale di Belcolle dovrà mettere a disposizione per i malati Covid altri 74 posti letto, così da arrivare a 176 in totale, dedicati all’epidemia. Nel dettaglio: 152 posti letto ordinari (più 69 rispetto a oggi) e 24 di terapia intensiva e semi intensiva (+5).

E’ quanto prevede l’ordinanza firmata giovedì dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti, che contiene “ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica”. Ecco cosa dice il documento: “Tenendo conto di un numero di nuovi ricoveri giornalieri in reparto Covid-19 e in terapia intensiva rispettivamente pari a circa 150 e 15, considerata una degenza media di 14 e 21 giorni rispettivamente, si stima un fabbisogno complessivo prudenziale di circa 5.300 posti letto a regime per tutta la regione”. La provincia di Viterbo si colloca al quarto posto dietro a Roma (4474, più 2.046), Frosinone (373, più 141), Latina (194, più 76). Ultima la provincia di Rieti con 93 posti letto (più 60).

Le previsioni sono basate sul quadro epidemiologico dell’infezione nel Lazio, che dalla seconda metà di agosto mostra “un graduale aumento dei casi fino alla prima metà di settembre e successivamente una rapida ascesa della curva epidemica”. Nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre, l’incidenza è stata di 181,3 casi ogni 100.000 abitanti“ con un’incidenza cumulativa per età che conferma le classi di età più anziane maggiormente colpite, ma mostra un netto aumento rispetto alla cosiddetta ‘prima ondata’ di marzo-maggio dell’incidenza nelle popolazioni più giovani, in particolare nelle classi di età inferiori a 30 anni”.

Al momento la proporzione di casi sintomatici sul totale dei casi è pari al 50%, con un incremento proporzionale all’incremento dell’età (20 anni). La proporzione di casi testati per presenza di sintomi è di circa il 30% nelle ultime due settimane rispetto al 20% delle prime settimane di settembre: “Tale proporzione mostra una associazione con l’età con l’80% dei casi”.

Intanto, per non sovraccaricare ulteriormente Belcolle, oltre al trasferimento di alcuni reparti alla Nuova Clinica Santa Teresa, come già avvenuto nella prima ondata, la Asl ha stipulato una convenzione con l’albergo “Residenza Nazareth” di Viterbo “per accogliere pazienti Covid positivi asintomatici, non critici o in via di guarigione anche dimessi da ospedale per acuti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di supporto familiare e/o idoneità dell’abitazione, possono essere assistiti presso tali strutture”. A disposizione 70 posti. L’accordo ha una durata di quatto mesi. E’ entrato in vigore dal primo novembre e prevede una spessa complessiva da parte dell’azienda sanitaria di circa 250 mila euro.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.