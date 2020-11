Marcia protesta ristoratori toscani arriva ad Acquapendente

07 novembre 2020 a

a

a

Prosegue la marcia su Roma dei ristoratori toscani, diretti a Montecitorio per protestare contro il Dpcm. Dopo aver raggiunto Siena, i 150 ristoratori in cammino - sostenuti da tanti altri imprenditori in difficoltà e dal coordinamento nazionale degli Ncc, che ha messo a disposizione diverse vetture per gli spostamenti da e per gli alberghi e per ripartire, ogni giorno, dalla tappa prevista - proseguono tra le provincie senesi di Ponte d’Arbia, Buonconvento, per poi passare la notte ad Acquapendente. Domani attorno alle 9.30 il gruppo ripartirà alla volta di Bolsena. Appuntamento a Roma il 13 novembre, con l’obiettivo di incontrare il premier Giuseppe Conte. Il "Cammino degli inessenziali" è un percorso in dieci tappe che richiama, nel suo spirito, la manifestazione pacifica portata avanti da Mahatma Gandhi, passata alla storia come la "Marcia del sale". A piedi, i Ristoratori Toscana, lungo la via Francigena, l’antica via dei pellegrini che da Canterbury porta alla Città Santa, arriveranno davanti alla sede del Governo e chiederanno al premier Giuseppe Conte di essere ascoltati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.