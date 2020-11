Covid: morta Jolanda, l'amata nonna di Marco Mengoni

Elisabetta Giovanforte 07 novembre 2020 a

E' morta Jolanda Anitori, l'amata nonna del cantante Marco Mengoni. La donna, che aveva 83 anni, dopo aver contratto il Covid era ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Belcolle. Era la nonna materna dell'artista italiano e internazionale, originario di Ronciglione, e da quanto si è appresa era priva di patologie pregresse. Il coronavirus se l'è portata via in due giorni. Una donna bellissima, sempre truccata e vestita al punto giusto, che per anni ha gestito un negozio-atelier di alta moda in Piazza Vittorio Emanuele III. Il cantante, avvertito immediatamente dalla famiglia, é rimasto allibito. Più volte nelle sue interviste televisive aveva nominato nonna Jolanda, della quale andava fiero per la sua forma fisica e per la modernità di pensiero. Costernati dalla perdita i figli Nadia, madre di Marco Mengoni, Graziella e Sandro Ferrari, nonché i fratelli Diana, Marcella, Mina, Antonio, Mario. Tutti commercianti, in vari settori, infatti in tutta la città sono ben sei le attività chiuse per lutto. Nella sua famiglia ci sono altri contagiati.

