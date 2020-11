Caos tamponi, il medico della Lazio Ivo Pulcini è nato a Monterosi e ha radici a Leonessa

07 novembre 2020 a

La Lazio è al centro della bufera in questi giorni per il caso dei tamponi di alcuni giocatori, tra cui il bomber Ciro Immobile. Tamponi positivi per l'Uefa e negativi in Italia per la società biancoceleste, che proprio nelle ultime ore ha comunicato la negatività di tutti i suoi tesserati. La procura federale della Figc ha deciso di aprire un'inchiesta per vederci chiaro, ha ascoltato il presidente della Lazio Claudio Lotito e il responsabile sanitario dottor Ivo Pulcini. Pulcini, per chi non lo sapesse, ha uno stretto legame con la Tuscia, visto che è nato a Monterosi il 12 gennaio 1946, anche se è originario di Villa Pulcini di Leonessa, in provincia di Rieti. Osteopata e fisioterapista, Pulcini è specializzato in Medicina dello sport e dell'alimentazione, in cardiologia e Scienze nutrizionali. Prima di approdare alla Lazio, sempre in ambito di una società sportiva ha lavorato per la Stella Azzurra Roma, squadra di pallacanestro maschile.

