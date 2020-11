Bar distrutto a Montefiascone, in tre a processo

07 novembre 2020 a

Ha preso il via giovedì il processo a carico di tre uomini accusati di minacce, lesioni e danneggiamento ai danni del gestore di un bar a Montefiascone. “Ti brucio il bar…Sei finito…Ammazziamo te e la tua famiglia…Ti sparo in bocca” sono le frasi intimidatorie che gli imputati avrebbero indirizzato al titolare del locale. Si tratta, in particolare, di tre uomini di origini campane, tra i 54 e i 31 anni. La vicenda si è verificata a metà agosto dello scorso anno. Gli imputati avrebbero distrutto il bar, danneggiando oggetti e suppellettili, e minacciato i il titolare, il quale, dopo essere stato aggredito, ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Nella prossima udienza, fissata a fine febbraio 2021, verranno sentiti i primi testimoni dell’accusa

