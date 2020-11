Viterbo, tamponi in ritardo nelle case di riposo

Massimiliano Conti 07 novembre 2020 a

Da una parte ci sono le difficoltà della Asl nel gestire una situazione ormai fuori controllo. Dall'altra c'è il sospetto che si voglia contenere il numero dei contagi per evitare che il Lazio da regione da gialla diventi rossa e che Zingaretti passi nel novero dei governatori meno virtuosi. Il risultato lo stanno vedendo molte scuole della provincia dove i risultati dei tamponi arrivano dopo diversi giorni quando le quarantene tecnicamente sarebbero già finite.

E lo vedono anche le case di cura private e le Rsa della Tuscia che, in presenza di ospiti con sintomi sospetti, non riescono ad ottenere dalla Asl tempestivi screening.

Ne sa qualcosa Elisabetta Ferrari, amministratrice delegata di Villa Serena srl, la storica struttura di proprietà del Comune di Montefiascone, dove da alcuni giorni ci sono 6 pazienti con sintomi su un totale di 149 (78 nella Rsa e 71 nella casa di riposo). "Ho appena finito di scrivere una lettera alla Asl di Viterbo - confida la Ferrari - per chiedere di nuovo tamponi molecolari per tutti i nostri ospiti. E' da lunedì che li stiamo sollecitando ma senza risposta".

"Dalla Asl finora abbiamo avuto solo visite ispettive per verificare il rispetto dei protocolli - continua l'ad - . Posso assicurare che da parte nostra la sorveglianza è strettissima: abbiamo medici e infermieri eccezionali, facciamo controlli quotidiani della temperatura e dell'ossigenazione, dalla scorsa primavera ci siamo attrezzati con test sierologici e antigenici rapidi. Ma in certi casi serve il tampone molecolare e non vorremo dover attendere così tanti giorni per averlo".

Nelle stesse condizioni di Villa Serena si trovano, come detto, moltissime altre strutture private della provincia. In una di queste, nel centro di Viterbo, si parla di un possibile focolaio: 3 o 4 persone nei giorni scorsi sono state ricoverate nel reparto Covid di Viterbo e non si trovano in buone condizioni.

Ma anche altri anziani, su un totale di 34 ospiti della struttura, ora presentano sintomi sospetti, anche se non gravi. La febbre sale e scende e per il momento vengono trattati con la tachipirina. Anche in questo caso servono i tamponi, sollecitati più volte dalla proprietà ma senza risposta. L'unica ottenuta dalla Asl, anche in questo caso, è stata una visita ispettiva.

"Gli ospiti sono attualmente chiusi in camera - dice la figlia di un'anziana -. Non è accettabile che tutti gli ospiti e gli operatori non vengano sottoposti immediatamente a tampone per poter isolare correttamente i pazienti contagiati".

