Tarquinia, sorpreso con zaino pieno di cosmetici rubati

06 novembre 2020 a

a

a

I carabinieri della stazione di Tarquinia durante un servizio perlustrativo, giunti nei pressi della stazione ferroviaria hanno notato un giovane con uno zaino che alla loro vista tentava di assumere un atteggiamento più disinvolto possibile per non farsi notare. I Carabinieri a quel punto si sono avvicinati e notato l’atteggiamento sfuggente hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo e di perquisirgli lo zaino, dove hanno trovato numerosi prodotto cosmetici di marca per un valore di oltre 500 euro. Dato che il giovane non è riuscito a dimostrare la provenienza lecita di tutti quei prodotti, i Carabinieri della Stazione lo hanno condotto in caserma, hanno sequestrato i prodotti che da un primo accertamento sono risultati rubati ed hanno denunciato il giovane per ricettazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.