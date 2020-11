06 novembre 2020 a

a

a

Da oggi a Nepi viene chiuso il parco pubblico Martiri delle Foibe (via Tre Portoni) e il centro sociale per anziani, mentre le attività commerciali dovranno chiudere alle ore 20. Lo ha deciso il sindaco Franco Vita firmando un'apposita ordinanza per contenere la dffusione del coronavirus nella cittadina della Bassa Tuscia.

