Uomo di 51 anni trovato morto nella campagna di Vallerano

06 novembre 2020 a

a

a

Comunità di Vallerano sconvolta dalla morte di Maurizio Forliti, 51 anni, trovato senza vita stamani all'alba nella sua campagna, in località Madonna del Ruscello, all'ingresso del paese. Secondo le prime indiscrezioni pare che la sua morte sia dovuta a cause naturali. Sul posto i carabinieri di Civita Castellana, mentre i parenti di Forliti sono in attesa di sapere se sul corpo del loro caro verrà disposta l'autopsia oppure se la salma sarà subito riconsegnata alla famiglia. Forliti, impiegato nel settore della ceramica, lascia un figlio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.