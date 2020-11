Simone Lupino 05 novembre 2020 a

Viterbo, nel paese delle fiabe regna l'abbandono. Erba alta e niente parcheggi a Sant'Angelo di Roccalvecce.

Arrivare al paese delle fiabe è diventato un incubo. Strade sconnesse e piene di buche, niente parcheggi, segnaletica scarsa e antiquata: è l’accoglienza riservata ogni week end ai tanti visitatori, soprattutto famiglie con bambini piccoli, che si recano a Sant’Angelo di Roccalvecce, il piccolo borgo alle porte di Viterbo rinato grazie al progetto dei murales disegnati sulle facciate delle case. I turisti crescono di mese in mese, ma nella frazione mancano i servizi extra per gestire tante presenze, ma anche quelli più basilari per i residenti sono insufficienti: dal taglio delle erbacce alla manutenzione stradale.

Per limitare il flusso veicolare nel centro abitato, il Comune ha emanato nei giorni scorsi una ordinanza che interdice la circolazione veicolare dalle 9 alle 20 nei giorni festivi e prefestivi sulla strada provinciale 5, intersezione con strada Monte Secco, e in strada Monte Secco, intersezione con strada Magugnano. Ma i problemi restano. Per i turisti c’è a disposizione un solo parcheggio ricavato all’interno di un campo, che si riempie subito. A quel punto le macchine vengono lasciate lungo la strada, dove si formano colonne lunghissime di auto che raggiungono quasi i paesi limitrofi. I visitatori inoltre si trovano costretti a percorrere parecchi chilometri a piedi prima di arrivare al paese. L’ideale sarebbe un servizio navetta, ma al momento non c’è niente. A controllare vengono mandati i vigili urbani, che però sono già sotto organico. Affrontava questi problemi un emendamento a firma della consigliera del Pd, che chiedeva al Comune di stanziare risorse a sufficienza per riasfaltare almeno la strada principale, tagliare le erbacce e rinnovare la segnaletica. L’emendamento è stato poi ritirato insieme a tutti quelli degli altri consiglieri perché si è deciso di dare precedenza alle misure per contrastare l’emergenza Covid. Ma i problemi sollevati dalla Ciambella non possono essere ignorati e la stessa infatti li riporterà all’attenzione delle prossime sedute del Consiglio comunale. “Sant’Angelo - dice - sta vivendo un vero e proprio exploit dal punto di vista turistico, ma bisogna attrezzare la frazione di tutti quei servizi che mancano”. Un luogo ancor più gettonato in tempo di pandemia “perché percepito come sicuro, la passeggiata tra i murales dà l’idea di trovarsi in un museo all’aperto”. “La via di accesso è in condizioni pessime. Ho controllato l’elenco delle strade che il Comune vorrebbe riassaltare, ma non ho trovato il nome di Sant’Angelo. Inoltre, mancano parcheggi. Nei giorni di grande afflusso di visitatori la fila di auto ferme in sosta arriva fino ai paesi limitrofi. Anche il cartello di ingresso andrebbe sostituito, quello attuale è tutto ammaccato, e andrebbero installate più indicazioni per i turisti. Indecorosa, infine, la situazione del verde pubblico”.

