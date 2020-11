05 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, a Nepi 100 positivi. Il sindaco: "Nuovi provvedimenti contro gli assembramenti".

Un'altra giornata nera per il Comune che nel bollettino del 5 novembre conta altri 19 nuovi casi arrivando, stando a quanto afferma il sindaco Franco Vita, a circa 100 positivi residenti nel Comune. "Indubbiamente la situazione si sta facendo preoccupante, dobbiamo essere responsabili", dice il primo cittadino.

"In considerazione di questa crescita potranno essere decisi altri provvedimenti d’intesa con la Prefettura e la dirigenza della Asl, allo scopo di cercare di evitare l’assunzione di azioni più restrittive, che danneggerebbero la nostra economia", annuncia il sindaco aggiungendo: "Interverremo anche per contrastare l’assembramento di persone che nonostante le nostre raccomandazioni ancora continua".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.