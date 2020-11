Gubbiotto (Confael): "Si facciano i tamponi agli infermieri"

Massimiliano Conti 05 novembre 2020 a

“La gestione dell’emergenza Covid nella sanità viterbese è allo sbando: ci sono operatori sanitari con sintomi sospetti che chiedono di fare il tampone ma non gli viene concesso. Ci sono pazienti che entrano in ospedale negativi ed escono positivi”. La denuncia arriva da Egidio Gubbiotto, segretario del sindacato Confael, che attacca la Regione e la Asl all’indomani delle drammatiche file di ambulanze davanti al pronto soccorso di Belcolle e della conferma di Daniela Donetti alla direzione sanitaria da parte del presidente Zingaretti.

Da parte sua, la Cisl medici del Lazio se la prende con l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato accusandolo di aver sbagliato totalmente strategia con il mancato potenziamento della medicina territoriale e il conseguente intasamento degli ospedali. Intanto si attende con ansia che Zingaretti e D’Amato battano un colpo sul “caso Viterbo”: se è vero infatti che il Lazio è stata inserita nell’ultimo Dpcm nelle zone giaille, è anche vero che la Tuscia presenta da diversi giorni uno dei tassi di contagio più alti d’Italia e che i posti di terapia intensiva sono già saturi. “Con quasi 100 ricoverati Belcolle è al limite, l’attività chirurgica è stata sospesa, mancano medici e operatori - attacca Gubbiotto -. Molti infermieri che hanno sintomi o sono stati a contatto con contagiati non vengono messi in quarantena e non vengono sottoposti a tampone, nonostante le loro richieste, se non a quello di routine ogni 21 giorni. Continuano quindi a lavorare. Mi ha chiamato oggi un infermiere: è a casa febbricitante, è stato a contatto con il pubblico ma non gli viene fatto il test. Delle due l’una: o scarseggiano i tamponi, e non lo credo, o scarseggiano gli operatori sanitari e non ci si può permettere di lasciarli a casa”.

Il sindacalista della Confael solleva dubbi anche sull’attendibilità dei tamponi rapidi che vengono effettuati sui pazienti che arrivano al pronto soccorso: “Molti entrano negativi ed escono dopo alcuni giorni positivi: voglio sperare che non vengano contagiati dentro l’ospedale”. “Poiché a pensar male si fa peccato”, Gubbiotto chiede inoltre alla Regione Lazio di incrementare il numero giornaliero dei tamponi: “Meno se ne fanno - sottolinea il segretario della Confael - meno si rischia di diventare zona arancione o rossa”. Infine, il sindacalista invita la Asl a riattivare gli ospedali vuoti o semivuoti come quelli di Ronciglione e Montefiascone e, per quanto riguarda l’attività chirurgica, a utilizzare anche le strutture private del territorio come la Nuova Santa Teresa, con la quale l’azienda peraltro ha già attivato una convenzione per 44 posti letto: “La Nuova Santa Teresa ha delle sale operatorie che sono dei gioielli tecnologicamente all’avanguardia, meglio di quelle di Belcolle. Utilizziamole. O vogliamo lasciare malati oncologici in attesa di interventi fino a emergenza finita?”.

