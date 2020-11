Ministero Istruzione: al Lazio 7,3 milioni per tablet, pc e connessioni

04 novembre 2020 a

a

a

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto che assegna alle scuole gli 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, stanziati dal decreto Ristori nel Consiglio dei ministri del 27 ottobre scorso. Al Lazio sono state assegnate risorse pari a 7.330.997,89 di euro, ripartite su 723 istituti. I fondi serviranno per l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti. "Come Ministero non abbiamo mai smesso, in questi mesi, di investire sul digitale. Continueremo a farlo", afferma in una nota la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. "Abbiamo messo risorse su tablet, pc e connessioni, ma anche sulla formazione dei docenti e del personale. Stiamo guardando anche oltre l’emergenza: sono tutti investimenti che restano alla scuola". Gli 85 milioni sono stati distribuiti tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto e dell’indicatore Ocse Escs, che consente di individuare le scuole con un contesto di maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali. Lo stesso parametro era stato utilizzato a marzo per la distribuzione delle risorse per la didattica digitale previste dal decreto Cura Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.