Viterbo, arrestato spacciatore: in auto aveva 4 ovuli di eroina

04 novembre 2020 a

a

a

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo durante la notte, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno fermato un'auto sospetta, e notato il conducete assumere atteggiamenti strani, hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e del veicolo, ed hanno trovato occultati 4 ovuli di eroina per un peso di 20 grammi; a quel punto lo spacciatore è stato dichiarato in arresto e ristretto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.