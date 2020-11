Viterbo, marciapiede a ponte dell'Elce: sopralluogo del sindaco Arena e dell'assessore Allegrini

04 novembre 2020 a

Sopralluogo a Ponte dell’Elce del sindaco Giovanni Maria Arena e dell’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini insieme ai tecnici comunali e ai responsabili della ditta individuata per la realizzazione del marciapiede che collegherà il popoloso quartiere all’ingresso della città. L’incontro, in programma questa mattina è stato concordato in vista dell’imminente partenza dei lavori, per definire gli ultimi dettagli in merito a tempistiche e modalità dell’intervento.

