Coronavirus, a Viterbo autoambulanze con pazienti sospetti positivi in fila davanti al pronto soccorso

Simone Lupino 04 novembre 2020 a

a

a

Viterbo, Pronto soccorso congestionato e personale allo stremo. Sono scene da ospedale in piena zona rossa quelle che arrivano da Belcolle. Immagini che fotografano meglio dei dati la diffusione raggiunta dal virus nella Tuscia.

Lunedì 2 novembre nel pomeriggio 8 ambulanze che trasportavano pazienti sospetti Covid sono rimaste bloccate in fila all’ingresso perché non c’erano più posti dove metterli in attesa del tampone. La situazione si è sbloccata solo dopo quattro ore e così i malati sono stati scaricati dai mezzi di soccorso, usati in questo caso come celle di contenimento.

Autisti, barellieri, infermieri: gli operatori del 118 lavorano a ritmi estenuanti. Turni di 12 ore indossando tuta, mascherina e occhiali protettivi. Senza sosta: “Il numero di chiamate si sta facendo importante - racconta uno di loro, esausto al termine del servizio-. Le richieste sono di due tipologie. In una rientrano quei pazienti di cui è già stata accertata la positività, ma le cui condizioni, a livello di respirazione, peggiorano all’improvviso e non sono più gestibili a casa. Per loro è previsto un percorso chiamato ‘Covid positivo’ che li porta direttamente alle strutture apposite dove vengono presi in carico dai medici. E poi ci sono tutti gli altri casi, che possono essere correlati al Covid, ma che devono ancora fare il test. Purtroppo in questi giorni le richieste sono talmente tante che gli spazi a disposizione dal pronto soccorso non sono più sufficienti. E questo nonostante l’ottimo lavoro che è stato fatto per organizzare i reparti”.

Si crea inoltre un altro problema. Restando ferme in fila per ore, le ambulanze non possono intervenire in caso di emergenza: “Otto mezzi bloccati rappresentano la metà di quelli impegnati in tutta una giornata sul territorio”, prosegue il soccorritore. Spetta poi sempre al 118 riportare a casa i pazienti in via di guarigione che vengono dimessi. Ma il cui trasferimento necessita comunque di un ambiente contenuto.

Per questo il personale lancia un appello alla popolazione: “E’ importante chiamare l’ambulanza solo per bisogni veramente importanti, non per le sciocchezze. Non bisogna distogliere personale e mezzi dalle emergenze vere. Basti pensare che durante il lockdown avevamo raggiunto 20 accessi al giorno al pronto soccorso, mentre ora se ne contano fino a 150”.

La situazione si sta facendo dunque molto complicata. E non solo al pronto soccorso. Prova ne è la decisione della Asl (dove ieri è stata riconfermata direttore generale per altri tre anni Daniela Donetti) di chiedere il supporto delle forze armate. Dopo l’attivazione del drive-in militare al Riello, “si sta lavorando - si legge in un comunicato della Cittadella - affinché possa essere valutata la disponibilità ad attivare ulteriori forme di partecipazione dei professionisti sanitari militari all’interno dei servizi erogati presso le strutture ospedaliere della Tuscia, con particolare riferimento all’ospedale di Belcolle”.

Secondo indiscrezioni, tra medici e infermieri, sarebbero state richieste più di 20 unità di personale: “L’azienda sanitaria - ancora la Cittadella - pur avendo attivato e svolto tutte le procedure autorizzate dalla Regione per l’entrata in servizio e il potenziamento di personale medico e infermieristico, in questi giorni è fortemente impegnata, da un lato all’implementazione della più ampia offerta di salute e di servizi riservati ai cittadini positivi, dall’altro al mantenimento di tutte quelle attività sanitarie rivolte ai pazienti no Covid. Il supporto dei medici e degli infermieri delle forze armate potrebbe rivelarsi un contributo rilevante e significativo in questo quadro complessivo di mantenimento e, allo stesso tempo, di potenziamento dell’offerta di cura, differenziata in base ai bisogni di salute”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.