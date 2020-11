Coronavirus, il sindaco di Viterbo pronto a chiudere le scuole. Mille firme contro la didattica a distanza

04 novembre 2020 a

Una giornata vissuta sull’orlo di un esaurimento di nervi, quella del 3 novembre, per il sindaco Giovanni Arena. Che, nell’attesa di conoscere il contenuto del nuovo Dpcm, l’ha trascorsa quasi interamente in contatto con presidi, provveditore agli studi e assessore regionale alla sanità per concordare la chiusura delle scuole dell’obbligo. E’ qui, ha rimarcato a tutti, compreso un gruppo di genitori che gli hanno recapitato una lettera con mille firme per dire no alla didattica a distanza, che si annidano i focolai. Lo confermano i dati diffusi dalla Asl: su 52 nuovi casi in città, 18 sono stati accertati tra la popolazione studentesca, più precisamente 12 riguardano le elementari, due le medie, due le superiori e due gli asili. “Capisco - ha detto Arena - il diritto allo studio, di cui parlano i genitori, che va garantito, ma bisogna essere chiari: prima viene il diritto alla salute. Senza la salute non c’è lo studio”. Arena conta di prendere una decisione definitiva il 4 novembre sulla base del nuovo Dpcm e delle eventuali decisioni che arriveranno dalla Regione. Una cosa è certa: in una città con l’indice di trasmissione del contagio oltre il 2 (la soglia critica è di 1,5) non si può attendere ancora.

