Coronavirus, il sindaco di Nepi attacca: "Alcuni genitori non hanno comunicato la positività dei figli". Chiuse le scuole. La seconda ondata del coronavirus sta mettendo sempre più a dura prova la Tuscia e in diversi Comuni i sindaci hanno deciso che per il momento è meglio fare lezione a casa chiudendo le scuole. Dal 4 novembre sono state sospese le lezioni in presenza a Montefiascone, Capranica, Orte e Nepi dove il sindaco Franco Vita si scaglia contro i “comportamenti irresponsabili di alcune persone che stanno penalizzando tutti”. Il primo cittadino ha presieduto una riunione del Coc durante la quale è stato messo a conoscenza di alcuni fatti che lo hanno spinto a firmare l’ordinanza di chiusura. “È inutile chiudere un’istituzione importante come la scuola, se si proseguono incontri, assembramenti e riunioni nelle case e nelle strade, senza il rispetto delle prescrizioni di sicurezza”, ha tuonato aggiungendo che c’è un’altra problematica segnalata dalla scuola ossia “la mancata segnalazione di casi di positività o di sintomatologia Covid-19 all’interno dei nuclei familiari e, in alcuni casi, il non rispetto dell’isolamento previsto in attesa del tampone”.

Problemi che più o meno sottovoce hanno segnalato nelle scorse settimane molti altri sindaci. Dunque a Nepi l’istituto comprensivo Stradella resterà chiuso per 15 giorni. Dopo che ieri ci sono stati altri contagi anche a Orte è stata presa la decisione di lasciare chiuse le scuole di ogni ordine e grado fino al 15 novembre. Nel frattempo sono iniziate le operazioni di sanificazioni in tutti gli edifici, compreso quello dell’asilo nido. Il Comune inoltre ha disposto il divieto di accesso ai parchi pubblici comprese le aree parrocchiali e della Centro H di Petignano. A Capranica nella serata di lunedì il sindaco Pietro Nocchi aveva preso la stessa decisione dopo un confronto con la Asl. Il Comune è alle prese con il focolaio delle scuole medie con 40 contagiati. “Se escludiamo dai positivi le persone che "di fatto" sono fuori Capranica abbiamo un 37% di casi sotto i 20 anni. La percentuale è poco sotto il 60% se consideriamo le persone entro i 40 anni”, ha spiegato il primo cittadino. A Montefiascone Il commissario prefettizio, Anna De Luna, ieri ha firmato l’ordinanza di chiusura momentanea delle scuole lasciando discrezionalità ai dirigenti di consentire l’eventuale accesso alle aule agli insegnanti e al personale scolastico. Secondo i dati emersi in questi ultimi giorni, in città si registrano complessivamente circa 130 casi positivi al Covid – 19 con un numero altissimo di persone in quarantena.

