Civita Castellana, si rompe l'illuminazione. Il parcheggio Mignolò resta al buio

E’ il caso di dire “ buonanotte e sogni d’oro!”. La battuta è riferita al parcheggio “Mignolò” di Civita Castellana la cui pubblica illuminazione,come è stato rilevato da molti cittadini, non funziona da giorni. Nelle tarde ore pomeridiane e nella notte il parcheggio rimane così al buio e tetro. Nessuno della nuova giunta di centrodestra, finora, ha provveduto a riallacciare la luce. Una grave mancanza, svista o disattenzione a cui va messo riparo. Il buio crea infatti disagi a tutti coloro che parcheggiano in quest’area, non soltanto perché rischiano di inciampare o di farsi male accidentalmente, ma anche per motivi di sicurezza personale. L’oscurità potrebbe favorire i malintenzionati e le loro azioni delinquenziali sia nei confronti delle persone che delle automobili parcheggiate e incustodite. E pensare che questa importante zona di sosta, dopo diversi anni di attesa, era stata pavimentata e messa a norma soltanto quattro mesi fa, esattamente nei primi giorni di luglio durante l’ex amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Caprioli. I cittadini pertanto chiedono al Comune di Civita Castellana l’immediata riattivazione della pubblica illuminazione per motivi di sicurezza che per motivi di comodità.

