Montefiascone, dopo la caduta della sua giunta Paolini torna sindacalista. E' di nuovo responsabile della Uil Sanita per l'Alta Tuscia

Lia Saraca 03 novembre 2020

a

a

Sindaco dopo il sindacato - per oltre quattro anni sullo scranno più alto di palazzo Renzi Doria Sciuga -, l’ex primo cittadino Massimo Paolini ritorna nella Uil sanità come dirigente sindacale del distretto A che comprende Montefiascone e Acquapendente. Proprio di recente, Paolini ha nuovamente ottenuto l’incarico nella sanità pubblica. “La Uil mi ha ridato le competenze sindacali che riguardano il gruppo aziendale di Montefiascone e Acquapendente – afferma -. Continuerò a svolgere questo ruolo all’interno della Asl come responsabile sindacale. Ritorno con entusiasmo, mi è sempre piaciuto farlo e l’ho svolto con dedizione. In qualità di responsabile Uil sarò a disposizione delle persone che avranno necessità”. A breve, inoltre, Paolini rientrerà anche in servizio presso l’ospedale falisco dove lavora dal 1979 “quando ancora era zonale – evidenzia -. Poi, sono subentrate le Asl”. Sindacalista di lungo corso, Paolini ha fatto parte del consiglio territoriale della Uil Fpl di Viterbo fino al suo incarico come primo cittadino avvenuto nelle elezioni del 5 giugno 2016. “Rimane il fatto che nel corso del mio mandato da sindaco - prosegue – ho avallato l’Atto aziendale dove è stato identificato l’ospedale come polo riabilitativo della provincia, scritto nero su bianco. In precedenza, invece, ogni giorno l’ospedale perdeva un pezzo. Regione e Asl dovrebbero intervenire per valorizzare al meglio la struttura portando anche una specialistica così da alleggerire Belcolle”. E sul Punto di primo intervento, il sindacalista ricorda di aver chiesto più volte la modifica del decreto ministeriale del 2015 così da far tornare il pronto soccorso, ma “né il governo precedente né quello attuale hanno fatto nulla”, specifica Paolini. Da sindaco il ritorno a sindacalista, dunque, dopo le dimissioni di nove consiglieri e la caduta dell’amministrazione: “Hanno dimostrato di essere irresponsabili e di non saper portare avanti il loro mandato – termina Paolini –. E’ un periodo difficile per via del Covid e i cittadini non hanno più punti di riferimento. I cittadini ci hanno votato per amministrare e non per abbandonare il campo quando fa comodo. Chi è incapace di fare opposizione o di stare nella maggioranza deve stare a casa. E’ bene che si dedichi ad altre attività”

