Marta, potenziata la videosorveglianza. Installate altre tre telecamere

Danilo Piovani 03 novembre 2020

“Da oggi Marta sarà una comunità più sicura”. Queste le parole del sindaco Maurizio Lacchini nell’annunciare l’installazione di tre telecamere di videosorveglianza nei punti strategici di accesso al paese. Telecamere doppie che, a differenza delle singole, posizionate all’ingresso di via Tuscania, della Madonna del Castagno e del cimitero oltre ad avere il compito di filmare le auto in entrata ed uscita da Marta verificheranno in tempo reale se le vetture sono in regola con revisione ed altri requisiti. Servizio, questo, coordinato con la Motorizzazione civile e gli altri enti preposti. Le tre telecamere si vanno ad aggiungere ad altre 12 integrate installate qualche mese fa e che allo stato attuale sono in grado di monitorare gran parte del paese. Due delle 12 sono state posizionate sui muri adiacenti la stazione delle polizia locale con la funzione di monitorare la piazza principale. Le restanti 9 a circuito chiuso sono invece attive in zone strategiche, compreso il lungolago. Due di queste telecamere sono state fornite dal ministero dell’Interno e sono collegate direttamente alla Questura. Le immagini registrate vengono conservate e recuperate per un periodo di 7 giorni precedenti e automaticamente cancellate dopo questo lasso di tempo, come previsto dalla legge. I dispositivi di telecamere nel paese, principalmente, serviranno a prevenire eventuali episodi di criminalità, compresi i danneggiamenti alla cosa pubblica.

