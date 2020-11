03 novembre 2020 a

Incidente a Bagnoregio, morta Hazel Desimone la fidanzata del centauro deceduto domenica 1 novembre.

Si è aggravato il bilancio dello scontro avvenuto nel tratto tra Montefiascone e Orvieto della Umbro-Casentinese non lontano dal bivio per Bagnoregio dove ha perso la vita Matteo Rossi. Nello scontro tra una Fiat Panda e due moto erano rimaste ferite altre tre persone tra le quali appunto Hazel Desimone. Poco fa è arrivata la notizia: anche lei non c'è la fatta. Era stata trasportata al Policlinico Gemelli dove aveva subito due interventi alla testa. La donna lascia tre figli.

Sono stazionarie le condizioni della coppia che era nell'altra moto: il giovane ciclista russo Victor Bykalov e la fidanzata Roberta Petito di Civitavecchia, figlia dell'ex professionista delle sue ruote Roberto. Non sono in pericolo, ma il giovane russo ha riportato serie contusioni agli arti.

