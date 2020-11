Coronavirus, il sindaco di Nepi chiude le scuole per due settimane. "Decisione inevitabile"

03 novembre 2020 a

a

a

Scuole chiuse a partire da domani, 4 novembre, a Nepi. E la chiusura dell'istituto comprensivo "Stradella" continuerà almeno per 14 giorni. Lo ha deciso il sindaco Franco Vita dopo la riunione del Coc al quale hanno partecipato i responsabili di settore del Comune, i rappresentanti della maggioranza e minoranza e i responsabili dell’Istituto scolastico.

"Una decisione difficile ma purtroppo inevitabile, soprattutto dopo essere venuti a conoscenza di alcuni fatti. La scuola e l’istruzione sono un diritto, e come tale è sempre, inevitabilmente accompagnato da doveri. In questo periodo tutto il corpo docenti ed il personale Ata, assieme all’amministrazione, hanno messo in campo ogni strumento disponibile per sensibilizzare sulla problematica Covid con il fine di contenere l’emergenza", dice il sindaco Franco Vita che aggiunge:

"Sono state investite risorse ed energie, ma tutto rimane vano se non si ha la collaborazione delle famiglie. In momenti difficili come questo bisogna concludere patti di responsabilità tra istituzioni e cittadini, che purtroppo non sempre sono stati rispettati. Confrontandoci con i rappresentanti dell’Istituto e con i restanti membri del Coc è emersa una mancanza di senso civico da parte di molti, che ha finito per punire anche coloro che hanno sempre rispettato le regole.

È inutile chiudere un’istituzione importante come la scuola, se si proseguono incontri, assembramenti e riunioni nelle case e nelle strade, senza il rispetto delle prescrizioni di sicurezza".

Il primo cittadino poi solleva un'altra problematica ossia "la mancata segnalazione di casi di positività o di sintomatologia Covid-19 all’interno dei nuclei familiari e, in alcuni casi, il non rispetto dell’isolamento previsto in attesa del tampone. Fatti sicuramente di una gravità inaudita, che mettono a repentaglio la salute di un’intera comunità".

La scuola ora si attiverà per avviare la didattica a distanza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.