Reddito di cittadinanza, denunciata donna di Ischia di Castro. Aveva trovato lavoro, ma incassava ancora il sussidio

Trova lavoro ma continua a incassare il reddito di cittadinanza, denunciata donna di Ischia di Castro. I miIitari della stazione insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro hanno portato a termine un'attività investigativa nei confronti di una signora del posto che ha continuato a percepire il sussidio nonostante nel frattempo non era più disoccupata. A giugno infatti è stata assunta da un'azienda ma non ha comunicato all'Inps di non essere più disoccupata continuando a percepire il reddito di cittadinanza. In tutto, secondo le stime dei carabinieri, ha incassato 10.000 euro che non doveva avere. I soldi adesso dovranno essere restituiti all'Inps.

