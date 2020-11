Coronavirus, la seconda ondata travolge Viterbo. Cronaca di un disastro annunciato

Evandro Ceccarelli 03 novembre 2020 a

Il sindaco Arena ha annunciato che chiuderà le scuole, di ogni ordine e grado, indipendentemente dalle decisioni di Governo e Regione. Meglio tardi che mai, sì, ma era da un mese che si diceva che il virus stava prendendo la rincorsa dentro le classi, molte delle quali “pollai”, tali e quali a quelle pre-pandemia. Dagli asili alle elementari, dalle medie alle superiori, a ottobre non c’è stato un giorno che non siano arrivati bollettini di guerra da ogni angolo del comune.

La prima a lanciare l’allarme la consigliera comunale Luisa Ciambella: con due figli piccoli che frequentano due diversi istituti della città, ha subito avuto modo di sperimentare, in prima persona, la pericolosità di questo tipo di focolai. Insieme a lei, a far sentire forte la voce, principalmente dai social, decine di genitori preoccupati per i ritardi nell’esecuzione dei tamponi, per la mancanza di comunicazioni da parte della Asl e per la percezione di un clima di generale disorganizzazione che non lasciava intravedere nulla di buono. Ma niente: purtroppo, si è arrivati in ritardo. La colpa è stata data prima ai trasporti, poi ai contagiati poco collaborativi nella ricostruzione dei contatti, quindi a un contesto epidemico in netto peggioramento in tutto il Paese. Diciamo anche che sicuramente non hanno aiutato le continue esternazioni della ministra Azzolina, un giorno sì e l’altro pure pronta a zittire chi metteva in discussione la sicurezza all’interno delle scuole. Né sono stati salutari, perlomeno qui a Viterbo, i troppi silenzi della Asl, che non ha mai inteso fornire chiarimenti alle problematiche sollevate, così come si sono dimostrate deleterie le polemiche scatenate sui social (anche contro il sindaco, che lo aveva capito da un po’ che le cose si stavano mettendo male) da tanti genitori “negazionisti”, preoccupati di dover trovare una sistemazione ai pargoli, se fossero stati lasciati a casa.

Il risultato ora è sotto gli occhi di tutti. Viterbo è tra le città più contagiate d’Italia, i buoi sono scappati dalla stalla e riprenderli sarà difficile. Senza contare che tutto ciò costerà a Viterbo e alla Tuscia un sicuro lockdown.

