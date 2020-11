Coronavirus, i medici di famiglia della Tuscia sempre più in difficoltà chiedono aiuto alla Asl

03 novembre 2020 a

I medici di famiglia, sempre più in difficoltà, chiedono aiuto alla Asl e comprensione ai pazienti. All’interno di un sistema sanitario ormai letteralmente sotto pressione, con il loro grido d’allarme, evidenziano i problemi di quella parte della sanità più vicina alla gente. Quella che fa da filtro tra le persone e gli ospedali, che evita che i pronto soccorso siano ancora più intasati, che lavora senza avere mezzi adeguati.

“Siamo presenti il più possibile, con la maggior parte dei colleghi che anche il sabato e la domenica rispondono ai pazienti”, spiega il presidente provinciale della Fimmg, il sindacato dei medici di famiglia, Michele Fiore: “Cerchiamo soluzioni a una crisi che non ci si aspettava così violenta. Abbiamo difficoltà con i vaccini: le dosi consegnate sono inferiori a quelle richieste, sebbene abbiamo avuto la rassicurazione che dal 15 novembre, o anche prima, potremo avere anche le altre dosi richieste. Il vaccino, quando un paziente si ammala, è per noi essenziale per capire se si tratta di Covid o di influenza normale”. Ma tutto questo lo si potrà capire meglio da dicembre, quando ci sarà il picco dell’influenza.

I medici di famiglia sono consapevoli della loro funzione delicata: “Dobbiamo tranquillizzare i pazienti che altrimenti inonderebbero il pronto soccorso – dice ancora Fiore -. Siamo una diga di fronte a un fiume di persone impaurite. Per questo, vorremmo essere valorizzati. Spesso i medici di famiglia non vengono invece ben considerati”.

Sabato scorso si sono incontrati con i vertici della Asl e adesso si spera che i chiarimenti avuti portino a un miglioramento di questo quadro: “Complessivamente viviamo in provincia una situazione difficile – commenta il sindacalista della Fimmg -. Stiamo collaborando con la Asl: facciamo incontri e cerchiamo di migliorare la comunicazione tra noi. A volte non riusciamo a sapere quando finisce la quarantena dei pazienti. L’enormità dei contagi rende difficile tenere sotto controllo questa massa di contagiati. In ogni modo, la direzione generale Asl è disponibile. Solo uniti possiamo vincere una battaglia che dev’essere condotta insieme”.

Ma oltre al dialogo e alla comunicazione, Fiore sa che “dovrà migliorare anche l’accesso ai drive in: bisogna fare in modo che non ci siano gli affollamenti che intasano queste strutture”. Insomma, servono dei filtri: i drive-in hanno così tante richieste che spesso non si hanno le risposte in tempi brevi.

Ecco in sintesi i nodi critici per i medici di famiglia della provincia di Viterbo: inadeguati mezzi di protezione per curare i positivi; ogni medico risponde a 100/150 contatti giornalieri via telefono, sms, whatsapp, mail; devono gestire gli isolamenti e tracciare i contatti perché il servizio di igiene non riesce più a farlo in autonomia; hanno riconvertito l’attività di studio per ragioni di sicurezza; continuano a garantire l’assistenza a tutti i cronici al di là del Covid (diabetici, oncologici, cardiopatici, psichiatrici e altro); portano avanti una campagna vaccinale, mai vista in passato.

L’Ordine dei medici della provincia riconosce le ragioni dei medici di famiglia e li affianca: “Solleciterò formalmente la direzione Asl affinché siano soddisfatte le richieste dei medici di famiglia”, afferma il presidente, Antonio Lanzetti.

