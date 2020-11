Commerciante massacrato nel suo negozio di Viterbo, chiesto l'ergastolo per Michael Aaron Pang

Valeria Terranova 03 novembre 2020 a

a

a

Il pm Eliana Dolce ha chiesto che Michael Aaron Pang, 23enne statunitense, ex grafico pubblicitario di origini coreane, a processo per l’omicidio del commerciante viterbese Norveo Fedeli, venga condannato alla pena dell’ergastolo. Il 2 novembre in aula è stato sentito il presunto socio in affari con cui Pang avrebbe dovuto aprire una nuova attività commerciale e al quale pagava 500 euro al mese. L’uomo ha riferito, invece, che l’imputato avrebbe avuto intenzione di rilevare la sua attività, un kebab-pub, e per questo motivo mensilmente versava una somma di denaro, dichiarando anche, tra varie esitazioni, di aver sentito telefonicamente la donna, con cui Pang ritiene di aver avuto una relazione sentimentale e che lo ospitava nel suo B&B a Capodimonte, dopo l’arresto del 23enne, mentre la stessa era ricoverata in ospedale.

L'udienza è continuata con la requisitoria del pm, che ha ricostruito tutte le fasi dell’omicidio, soffermandosi su alcuni aspetti cruciali quali le 17 lesioni riportate dalla vittima; la mancanza di tracce che possano ricondurre a una colluttazione; il calpestamento del corpo del negoziante da parte dell’assassino e riguardo la consapevolezza del ragazzo di non avere la disponibilità del denaro per acquistare gli indumenti che avrebbe sottratto subito dopo aver commesso l’omicidio.

“Qualora volessimo dare per buona la versione dell’imputato che ha riferito e ribadito più volte di essersi difeso da un’aggressione da parte del 74enne – ha affermato il pubblico ministero - ha comunque avuto la possibilità di fermarsi e di andare via. Invece, come ci ha raccontato durante la testimonianza, ha continuato a colpire fino a quando Fedeli non si è più mosso. Quindi la modalità e l’efferatezza dell’azione consentono di riscontrare l’aggravante della crudeltà e il fatto che non abbia fatto avere i suoi estratti conto è la dimostrazione che fosse consapevole di non avere grandi possibilità economiche e ciò permette di avvalorare la sussistenza del reato di rapina”.

Al termine della requisitoria, la pubblica accusa ha chiesto alla Corte d’assise, presieduta dal giudice Silvia Mattei, che l’imputato venga condannato all’ergastolo e a 3 mesi di isolamento diurno. “Pang mentiva sapendo di mentire. L’unica certezza che aveva era che da quel negozio non sarebbe uscito a mani vuote - ha dichiarato l’avvocato Fausto Barili, che rappresenta i parenti di Norveo Fedeli, costituitisi parti civili – e poi la colluttazione a cui lui ha fatto riferimento è stata smentita dai risultati tecnici. E il fatto che si sia anche parlato di accoltellamento è un insulto alla memoria del povero Norveo Fedeli”. A conclusione dell’arringa, il legale ha chiesto un risarcimento di 1 milione di euro per i danni non patrimoniali subiti a causa della perdita parentale. Il 16 novembre toccherà agli avvocati del reo confesso, Remigio Sicilia e Giampiero Crescenzi, replicare a tali richieste. I due difensori nel corso del dibattimento hanno fondato la strategia difensiva proprio sulle lesioni riscontrate sui polpastrelli delle dita delle mani e sul torace del loro assistito sostenendo che il ragazzo si sia difeso dopo essere stato aggredito. Se non dovessero esserci ulteriori repliche, potrebbe anche essere il giorno della sentenza.

