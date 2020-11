Viterbo, insediamento in sordina per il nuovo questore Giancarlo Sant'Elia

03 novembre 2020 a

Giancarlo Sant’Elia è il nuovo Questore di Viterbo. L’insediamento è avvenuto domenica mattina 1 novembre in modo sobrio, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti della Polizia di Stato all’interno della Questura.

Prima di Viterbo il dottor Sant’Elia ha diretto diversi Commissariati della Capitale, per poi prestare servizio alla Questura di Perugia, dirigendo l’Anticrimine prima di ritornare a Roma presso i commissariati ed occuparsi dell’organizzazione e della direzione in prima persona di moltissimi grandi eventi.

Trasferito all’Ispettorato Vaticano, si è occupato dei servizi di scorta e sicurezza al Santo Padre, soprattutto fuori dallo Stato Vaticano, sull’intero territorio nazionale.

Promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato nel 2019, è stato assegnato quale dirigente al Compartimento della Polizia Stradale “Trentino Alto Adige - Belluno”.

Ed ora è il questore di Viterbo. Il nuovo questore ha scelto il silenzio nel giorno del suo insediamento, preferendo mettersi subito al lavoro per conoscere quanto prima la sua nuova sede di lavoro. La presentazione ufficiale con il discorso di insediamento, avverrà solo nei prossimi giorni.

Al suo arrivo in questura ha salutato gli agenti e i funzionari che lo attendevano, e, nel rispetto delle norme anti Covid, ha preferito, come si usa fare, la ormai conosciuta “gomitata” per evitare la stressa di mano.

