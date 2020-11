Coronavirus, il sindaco di Fabrica di Roma Mario Scarnati contro Toti: "Lockdown per lui e tutti i politici"

Massimiliano Conti 03 novembre 2020 a

a

a

“Se penso a lei e a quelli come lei, mi viene da vomitare”. Il sindaco di Fabrica di Roma Mario Scarnati, 71 anni, non ha gradito la frase del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sugli “anziani non indispensabili”: con una durissima lettera aperta al governatore, condita da insulti espliciti e pubblicata sulla sua pagina Facebook, Scarnati ha deciso di far sapere a tutti cosa pensa delle esternazione del governatore della Liguria. Risultato: centinaia di like e di condivisioni.

“Come tutti gli anziani - scrive Scarnati rivolgendosi a Toti - ho qualche patologia, che oggi è ancora più pesante perché accompagnata dalla paura del Covid e dall’incertezza in cui ci tenete (soprattutto noi anziani) voi politici di tutte le razze. Caro governatore, io non riesco più a parlare di politici e politica perché quando lo faccio mi viene un rigurgito che mi fa vomitare”.

I veri politici, sottolinea il primo cittadino fabrichese, ormai non ci sono più: “Non ci sono più Berlinguer, Almirante, Craxi, La Malfa, Spadolini, Pertini, Malagoti, Andreotti e tanti altri che hanno fatto grande la nostra Nazione, ma c’è gente come lei che cambia idea facilmente. A proposito è di Forza Italia o della Lega? Lei si permette di dire a noi anziani che in fondo se moriamo non pesiamo sulla produttività, adesso stiamo andando verso il lockdown, il lockdown dovrebbero darlo a tutti voi politici. Se vi chiudessero tutti dentro ad una stanza, l’Italia andrebbe meglio e sono sicuro sparirebbe anche il virus”.

E ancora: “Vede, egregio governatore senza bandiera, molti di noi anziani, dopo aver aiutato i nostri figli, nipoti e amici, oggi per camminare siamo costretti ad appoggiarci a un bastone, abbiamo paura di entrare in ospedale perché qualcuno ci potrebbe curare magari in modo diverso dalle persone giovani, lasciandoci morire (ancora non sappiamo quanti sono gli anziani morti perché abbandonati a loro stessi). Ma, essendo anziani ed essendo tanti, stiamo perdendo la pazienza. E state attenti, perché può arrivare un giorno (io credo non tanto lontano) che potremmo usare il bastone che ci sorregge per altri scopi”. Quindi l’invito conclusivo al governatore ligure “a sparire dall'agone politico”.

Quella del sindaco di Fabrica di Roma è una delle tante, dure, replica al post del governatore ligure, anche se Toti ha subito corretto il tiro, spiegando in sostanza che quel che voleva sottolineare era la necessità di tutelare i più deboli. Per molti, però, quel tentativo di correzione era poco credibile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.