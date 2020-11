Vittorio Sgarbi: a Sutri ristoranti aperti fino alle 22. Ma il comitato centro storico chiede chiarezza

03 novembre 2020 a

Le recenti dichiarazioni del sindaco Vittorio Sgarbi in merito a un’ordinanza che prolunga l’orario di apertura di bar e ristoranti a Sutri, in apparente contrasto con il Dpcm del 24 ottobre, non ancora pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Sutri, ma ampiamente divulgata a mezzo stampa, ha creato grande turbativa, sia tra i commercianti interessati che tra i cittadini stessi. Per questa ragione il comitato “centro storico per Sutri” ha ritenuto doveroso chiedere immediati chiarimenti.

“Vista la grande incertezza e disorientamento generati dalle dichiarazioni e dall’ordinanza in oggetto, pubblicata da diverse testate giornalistiche, in contrasto con il Dpcm del 24 ottobre 2020 - si legge nella nota a firma del comitato - e vista l’assenza di dichiarazioni ufficiali da parte del Comune, chiediamo al delegato al Commercio Filadelfio Cordiali, al vice sindaco Lillo Di Mauro e agli assessori Giulia Cacchiarelli, Claudia Mercuri e Stefano Proietti di fornire informazioni chiare e tempestive in merito alla condotta da attuare da parte di bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie di Sutri, al fine di evitare sanzioni e conseguenze amministrative agli esercenti e ai loro clienti. Il sindaco gioca, voi tacete ma con la salute e con il lavoro dei cittadini non si deve scherzare”. Il vice sindaco Lillo Di Mauro, chiamato in causa dal comitato per avere un chiarimento, si limita a dire: “Le ordinanze sono di competenza del sindaco che le firma, per cui è a lui che occorre rivolgersi per un chiarimento”. Sul fronte, opposto, il consigliere di opposizione Felice Casini, mostrando l’ordinanza in questione, afferma: “L’ordinanza c’è ed è stata firmata ma non è mai stata pubblicata. Almeno non ancora. Nel momento, e se sarà pubblicata, valuteremo come rispondere. Anche se, leggendola, si evince chiaramente che così come è stata scritta, non intende in alcun modo contravvenire al decreto del 24 ottobre”.

Infatti, si legge nell’ordinanza in questione: “Ad integrazione di quanto disposto dal Decreto del 24 ottobre 2020, le attività presso bar, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle 5 alle 20. Per tutte le altre attività di ristorazione - è questa la novità - è possibile, al fine di dare ristoro a persone che non abbiano concrete disponibilità di provvedere autonomamente a se stesse, l’esercizio della propria attività dalle 5 alle 22, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020”.

