Tarquinia, installati quattro autovelox in un chilometro sulla Litoranea. Attenzione alle multe

Tarquinia, installati quattro autovelox in un chilometro di strada sulla provinciale Litoranea. Si trovano all’altezza della zona del poligono e degli agriturismi. Secondo quanto pattuito, i dispositivi sono stati acquistati dalla Società Autostrade Tirrenica mentre ad introitare i proventi delle eventuali sanzioni sarà la Provincia. Una situazione di pericolo, quello della Litoranea, più volte sollevata negli anni da parte del Codacons ed ecco gli autovelox. Una decisione però presa non di buon grado dalle attività presenti. “Non mettiamo in discussione la sicurezza ma ci piacerebbe vedere l’associazione che tutela i consumatori attiva anche per chiedere la risistemazione della carreggiata”, sostengono frontisti e proprietari di attività.

