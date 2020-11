02 novembre 2020 a

Coronavirus, a Bagnoregio vietata la vendita di bevande nei distributori automatici dalle 18 alle 5.

Mentre tutti i comuni attendono le disposizioni del nuovo Dpcm a Bagnoregio, dove negli ultimi giorni il Comune è stato alle prese con il focolaio della casa di riposo San Raffaele Arcangelo, il sindaco Luca Profili ha imposto nuove restrizioni. Una in particolare riguarda i distributori automatici di cibo e bevande che dovranno essere spenti dalle 18 alle 5 del mattino successivo. Nell'ordinanza firmata dal sindaco si vieta in quella fascia oraria la vendita di alimenti e bevande anche nei "negozi automatici". Il tutto per evitare assembramenti. Nei giorni scorsi era stata segnalata la presenza di gruppi di persone, specialmente di notte, nei pressi di queste aree.

