Tarquinia, da Silvia Blasi uno sconsiderato attacco al sindaco Alessandro Giulivi

Sul fronte di Tarquinia è davvero sconsiderato l’attacco che la consigliera regionale dei Cinque stelle Silvia Blasi ha mosso al sindaco Alessandro Giulivi.

L’accusa - violenta - di diffondere il panico per la chiusura delle scuole non ha alcun senso pratico. Ormai tra i pentastellati ci si traveste da Azzoline in miniatura per difendere l’indifendibile.

Tutti sanno - tranne Silvia Blasi - che i punti deboli della pandemia stanno a scuola e sui trasporti. E che se bisogna tutelare la popolazione è li’ che bisogna intervenire, senza colpevoli trascuratezze.

Invece, dalla comoda postazione della Pisana, arriva una consigliera regionale a spiegare al sindaco di Tarquinia quello che deve fare in presenza di un pericolo reale.

Se aumentano i contagi i provvedimenti vanno presi. Altrimenti Silvia Blasi dovrebbe contestare in primo luogo il “suo” governo che ne sforna uno ogni cinque minuti facendo sì imbestialire i cittadini.

Giulivi ha deciso la chiusura delle scuole facendo riferimento a un dato scientifico senza se e senza ma: troppi 16 positivi in un solo giorno.

E per due settimane ci sarà didattica a distanza, non vacanza.

La protesta di una supporter del governo Conte lascia davvero stupefatti chiunque osservi quello che sta succedendo in tutta Italia ed è che chiedersi se non si sia in presenza di un drammatico gioco delle parti sulla pelle dei cittadini: se governi disponi, altrimenti fai casino.

Ma chi ha in mano le leve dell’Italia intera farebbe bene invece a moderare i toni sul territorio. Quando si fa quello che ha combinato finora il governo Conte tutto possono fare i suoi sostenitori tranne che protestare nei comuni e nelle regioni. Vuol dire avere una doppia faccia. E non sta davvero bene.

Del resto è in tutto il Lazio che si assiste ad un clamoroso boom di contagi nelle scuole, segnalato dai dati diffusi dalle autorità preposte. Non rendersene conto significa prendere a pugni la realtà.

E oggettivamente non si può fare torto al sindaco Giulivi che vuole “solo” tutelare la popolazione, scolastica e non. Blasi rimandata.

