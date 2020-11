Coronavirus Viterbo, da giovedì 5 novembre bisognerà prenotare per il tampone ai drive in

02 novembre 2020 a

a

a

Obbligo di prenotazione per fare il tampone ai drive in della Tuscia. A partire da giovedì 5 novembre per accedere ai drive in della provincia di Viterbo sarà necessario prenotare tramite la piattaforma della Regione Lazio (clicca qui).

La nuova modalità di accesso al servizio parte anche alla Asl di Viterbo con l’obiettivo di evitare che i cittadini aspettino in fila ai drive in, in attesa dell’esame diagnostico. La prenotazione del tampone sarà possibile già da mercoledì 4 novembre per le agende di giovedì 5 e per i giorni successivi.

La modalità di accesso online è molto semplice. Basta avere con sé la ricetta dematerializzata, con la prescrizione effettuata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, e il codice fiscale ed entrare nella piattaforma regionale. Una volta effettuato l’accesso, si potrà scegliere il giorno e l’ora di esecuzione del tampone. Al termine dell’operazione, verrà rilasciato un codice di prenotazione da esibire al drive in.

Tre sono i drive in operativi in tutta la Tuscia: a Viterbo, in località Riello, aperto tutti i giorni, sabato e domenica dalle ore 9 alle 19; presso l’ospedale di Tarquinia, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 14; presso l’ospedale di Civita Castellana, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.