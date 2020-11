02 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, a Orte salgono a 52 i positivi. Chiusi tutti i parchi pubblici.

Con gli undici casi riscontrati nella giornata del 1 novembre si fa sempre più complicata la situazione legata all'emergenza sanitaria a Orte. A causa di questo ulteriore aumento l'amministrazione comunale ha deciso di adottare altre misure per il contenimento dei contagi: da domani 3 novembre verranno chiusi i parchi pubblici e il centro H sito nel quartiere Petignano, in attesa delle nuove determinazioni che verranno adottate con l'atteso Dpcm del governo. "Atteniamoci tutti alle disposizioni vigenti e cerchiamo di evitare gli spostamenti, se non per motivi di lavoro, di salute o di necessità. E’ un momento difficile che richiede da parte di tutti inevitabili sacrifici per non mettere a repentaglio la vita dei più fragili della nostra comunità", si legge nella nota del Comune.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.