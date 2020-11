Coronavirus, genitori di tre alunni positivi. A Nepi chiuse due classi della scuola primaria e media

02 novembre 2020 a

Coronavirus, genitori di tre alunni positivi. A Nepi chiuse due classi.

La notizia è stata diffusa poco fa dal sindaco Franco Vita che ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione delle lezioni nella prima A della scuola media e nella terza D della scuola primaria. I genitori di tre alunni che frequentano quelle classi sono risultati positivi al Covid e dunque in via precauzionale sono state sospese le attività didattiche in attesa dei tamponi.

"Questa mia decisione è stata comunicata alla dirigenza scolastica", dice il primo cittadino.

"Inoltre - anticipa Vita - in occasione della prossima ricorrenza del 4 novembre , giornata delle forze armate , non si terrà nessuna cerimonia , concordemente con tanti altri Comuni, compreso il nostro capoluogo di provincia".

