Gigi Proietti morto. Il consigliere provinciale di Viterbo Valentini: "Quella scena del maresciallo Rocca insieme a lui"

02 novembre 2020 a

a

a

Anche lui partecipò alle riprese di una puntata de "Il maresciallo Rocca". Una delle infinite scene girate a Viterbo tra il 1996 e il 2005. Oggi, nel giorno della morte di Gigi Proietti lo ha voluto ricordare. Si tratta del consigliere provinciale Fabio Valentini che ha scritto un bel ricordo dell'attore. "Ho avuto il piacere di conoscerlo sul set del Maresciallo Rocca diversi anni fa, a Viterbo, città alla quale era molto legato", dice per poi raccontare la scena insieme all'attore romano: "Ricordo con il sorriso una scena in cui io, carabiniere, guidavo per qualche metro la macchina e lui stava lato passeggero".

"L'ottima riuscita del Maresciallo Rocca - continua - sicuramente dovuta a Gigi, alla storia ed alla regia, ha consentito a Viterbo di comparire nei suoi tanti angoli e nelle sue bellissime sfumature in televisione per alcuni anni. Inutile nascondere il dispiacere di perdere un colosso della tv, del cinema e del teatro italiano, che però ha lasciato un enorme patrimonio all'Italia e alla nostra Provincia. Lo ricorderemo sicuramente col suo sorriso e sicuramente proporrò all'amministrazione comunale di Viterbo di ricordarlo dedicandogli un'importante piazza del capoluogo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.