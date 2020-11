Morto Vinicio Di Girolamo. E' stato presidente della Confesercenti di Viterbo

02 novembre 2020 a

Morto Vinicio Di Girolamo ex presidente della Confesercenti Viterbo. Aveva 65 anni ed è stato alla guida dell'associazione nel biennio 2013-2014, "Appresa la notizia della scomparsa di Vinicio Di Girolamo, il presidente della Confesercenti di Viterbo, Vincenzo Peparello, il direttivo e l'intera organizzazione, partecipano al dolore dei familiari", si legge in una nota dell'associazione che continua: "Di Girolamo è stato presidente della Confesercenti di Viterbo dal 2013 al 2014 e durante quel biennio ha dimostrato la sua competenza e la sua professionalità, le sue doti umane e la sua disponibilità al dialogo. La Confesercenti di Viterbo, in questo triste momento, lo ricorda con affetto per il suo lavoro svolto a favore degli associati".

