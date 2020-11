Pier Paolo Pasolini, 45 anni fa l'uccisione. Gli ultimi anni nella torre di Chia vicino Viterbo

02 novembre 2020 a

a

a

Pier Paolo Pasolini, 45 anni fa l'uccisione. Gli ultimi anni nella torre di Chia.

La notte tra il 1 e 2 novembre del 1975 venne ucciso all'Idroscalo di Ostia il regista e poeta. Intellettuale scomodo che visse gli ultimi anni della sua vita nella Tuscia, a Chia. Li nel 1970 aveva acquistato la torre, più conosciuta come Castello di Colle Casale. li aveva costruito una casetta di pietra e vetro nel verde. La torre fu restaurata e lì trascorse gli ultimi anni il poeta e lì inizio a scrivere il suo ultimo romanzo "Petrolio" rimasto incompiuto.

Pasolini in quegli anni partecipò molto alla vita del paese di Chia: parlava spesso con i residenti, si impegno per la Libera Università della Tuscia e creò una squadra di calcio.

La torre attualmente è proprietà degli eredi. Nel febbraio 2019 per la prima volta la Torre di Chia venne aperta al grande pubblico grazie a un accordo tra gli attuali proprietari e la cooperativa sociale Il Camaleonte con delle visite cadenzate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.