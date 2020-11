Gigi Proietti morto. Buzzi (FdI): "A Viterbo una via o una piazza per ricordare il maresciallo Rocca"

02 novembre 2020 a

“Una via o una piazza per ricordare Proietti”. E' la proposta avanzata da Luigi Buzzi (Fratelli d'Italia) per onorare l'attore che a Viterbo ha lasciato il segno grazie al maresciallo Rocca. La fiction andata in onda tra la metà degli anni '90 e il 2005 fu interamente ambientata nella città dei Papi che, nel 2013, gli conferì la cittadinanza onoraria.

"Con Gigi Proietti se ne va un pezzo di Viterbo", dice il capogruppo in Consiglio comunale che aggiunge: "Il grande attore romano era legato alla nostra città da un profondo rapporto di affetto e stima reciproca. Le avventure del Maresciallo Rocca hanno appassionato milioni di italiani che hanno potuto conoscere, attraverso la serie televisiva, le bellezze del capoluogo. Per l’importante testimonianza, l’amministrazione comunale, dopo la cittadinanza onoraria, dedichi a Proietti una via, una piazza o un centro culturale. Un omaggio che possa tramandare negli anni il grande valore che l’artista ha rappresentato non solo per la Tuscia ma per l’Italia tutta".



