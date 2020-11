02 novembre 2020 a

a

a

Morte Gigi Proietti. Le riprese del maresciallo Rocca e la cittadinanza onoraria a Viterbo

La notizia del decesso del popolare attore romano proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno ha colpito il mondo dello spettacolo e non solo anche a Viterbo. L'attore era molto legato alla città dei Papi dove dal 1996 al 2055 fu ambientata la fiction "Il maresciallo Rocca". Un legame che si è rinsaldato negli anni e che nel 2013 è culminato con la consegna della cittadinanza onoraria."Nessuno poteva immaginare il successo di quella serie", disse Proietti durante la cerimonia. aggiungendo: "Credo non ci sia metro quadrato della città che non sia stato filmato durante le riprese".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.