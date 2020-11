Incendio nella camera da letto. Paura in una palazzina a Tuscania

02 novembre 2020 a

a

a

Incendio in un appartamento a Tuscania alle 4 del mattino del 2 novembre. Per cause che sono ancora da accertare è andata a fuoco la camera da letto è andata della casa al primo piano di una palazzina in via VI Febbraio 1971.. Sono intervenuti i vigli del fuoco di Viterbo e del distaccamento di Tarquinia, in tutto 13 unità, che sono riusciti a circoscrivere e contenere l'incendio a quella sola stanza che è stata completamente distrutta. Non ci sono persone intossicate. E' stato interdetto l'accesso al l'appartamento al piano superiore che è stato completamente invaso dal fumo Sul posto anche il 118 e i carabinieri di Tuscania.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.