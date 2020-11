Incidente a Bagnoregio, il centauro morto aveva 47 anni

01 novembre 2020 a

E' un 47enne di Civitavecchia il centauro morto nello scontro tra una Fiat Panda e due moto avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica sulla strada provinciale Umbro-Casentinese., nei pressi di Bagnoregio. Secondo quanto si è appreso l'auto, guidata da una ragazza di 32 anni, per cause in corso di accertamento sarebbe finita addosso a due moto, con in sella quattro persone, tutte di Civitavecchia, dove a quanto pare erano diretti dopo una gita a Orvieto. L'auto, invece, stava procedendo in direzione di Orvieto. Nel tremendo impatto a perdere la vita un motociclista di 47 anni, mentre sono rimasti feriti in gravi condizioni un 22enne, una donna di 43 e una giovane di 21 anni, oltre alla conducente della Fiat Panda, rimasta incastrata tra le lamiera dell'auto ed estratta dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. I quattro sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bagnoregio, del Norm di Montefiascone, i vigili del fuoco di Gradoli e Viterbo e i sanitari del 118.

