Bagnoregio, schianto tra auto e due moto: muore un centauro, quattro feriti

01 novembre 2020 a

a

a

Un centauro è morto nel pomeriggio sulla strada Umbro-Casentinese, vittima di un incidente che ha visto un'auto schiantarsi contro due moto nei pressi di Bagnoregio. Oltre al motociclista che ha perso la vita, sono rimasti feriti altri tre centauri e la conducente della vettura coinvolta, estratta dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Due dei quattro feriti, in condizioni più gravi, sono stati portati via con l'eliambulanza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Viterbo e Gradoli e la polizia locale di Bagnoregio. Con loro anche i carabinieri della stazione di Bagnoregio e del radiomobile di Montefiascone per effettuare i rilievi dell'incidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.