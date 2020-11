Coronavirus, festa di Halloween con 60 persone senza mascherina. Chiuso circolo a Roma

01 novembre 2020 a

a

a

Festa di Halloween con 60 persone senza mascherina. Chiuso un circolo. E' accaduto nella notte del 31 ottobre a Roma in zona Nomentano dove gli agenti della divisione amministrativa della Questura di Roma hanno chiuso per 5 giorni il circolo Green Club in zona Nomentana. Il locale aveva organizzato una festa e i poliziotti hanno trovato, all'interno di una sala da ballo allestita in stile Halloween, circa 60 persone la maggior parte delle quali senza mascherina e senza rispettare la distanza di due metri prevista dal Dpcm

Inoltre, nell’adiacente sala ristorante lo stesso organizzatore è stato trovato a consumare una cena di compleanno insieme ad una tavolata di 15 persone. A carico di ogni presente saranno elevate le previste sanzioni che variano da un minimo di 400 ad un massimo di 1000 euro .



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.