Viterbo, Arena chiude le scuole superiori fino al 24 novembre

31 ottobre 2020 a

a

a

Dal 2 novembre al 24 novembre, salvo ulteriori disposizioni, sospensione dell’attività didattica in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti sul territorio comunale, lasciando discrezionalità ai dirigenti di consentire l’eventuale accesso alle aule agli insegnanti e al personale scolastico. Questo quanto disposto dal sindaco Giovanni Maria Arena con apposita ordinanza (n. 92 del 31 ottobre 2020), firmata nella tarda mattinata di oggi. “Ho ritenuto necessario procedere con la chiusura delle scuole superiori - ha spiegato il sindaco Arena -. Gli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 nel territorio comunale confermano una maggiore circolazione virale, con un incremento costante di contagi. Comprendo i problemi organizzativi dei genitori, ma è prioritario tutelare la salute dei ragazzi e di tutti noi. Nei prossimi giorni valuterò se adottare lo stesso provvedimento anche per le scuole dell’obbligo. Infine una raccomandazione agli studenti interessati affinché osservino il rispetto delle norme anti Covid".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.